«Роналду для Мбаппе буквально все и неприкосновенен». Экс-защитник «ПСЖ» Диалло о споре между Криштиану и Месси
Килиан Мбаппе считает, что Криштиану Роналду – лучший игрок в истории, а не Лионель Месси.
Об этом заявил Абду Диалло, экс-защитник «ПСЖ», а ныне игрок «РБ Лейпциг».
«Роналду буквально все для Мбаппе. Если вы упомянете при нем о противостоянии Месси – Криштиану, Мбаппе будет спорить с вами минимум час.
Для него Криштиану неприкосновенен», – сказал Диалло.
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