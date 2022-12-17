«Роналду для Мбаппе буквально все и неприкосновенен». Экс-защитник «ПСЖ» Диалло о споре между Криштиану и Месси

считает, что – лучший игрок в истории, а не .

Об этом заявил , экс-защитник « », а ныне игрок «РБ Лейпциг».

«Роналду буквально все для Мбаппе. Если вы упомянете при нем о противостоянии Месси – Криштиану, Мбаппе будет спорить с вами минимум час.

Для него Криштиану неприкосновенен», – сказал Диалло.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ