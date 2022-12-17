«Роналду для Мбаппе буквально все и неприкосновенен». Экс-защитник «ПСЖ» Диалло о споре между Криштиану и Месси

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу РБ Лейпциг Абду Диалло Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе считает, что Криштиану Роналду – лучший игрок в истории, а не Лионель Месси.

Об этом заявил Абду Диалло, экс-защитник «ПСЖ», а ныне игрок «РБ Лейпциг».

«Роналду буквально все для Мбаппе. Если вы упомянете при нем о противостоянии Месси – Криштиану, Мбаппе будет спорить с вами минимум час.

Для него Криштиану неприкосновенен», – сказал Диалло.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные