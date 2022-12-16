«Об игре Месси в обороне глупо говорить. Марадона и Пеле не пытались отбирать мячи». Почеттино о капитане Аргентины

Маурисио Почеттино считает, что Лионелю Месси не надо обороняться.

«Люди говорят об оборонительной работе и прессинге, но суть Месси в том, что ему не нужно прессинговать. Когда у вас есть Месси, вам нужно, чтобы другие игроки понимали, что им нужно отобрать мяч и отдать его Лионелю, чтобы он мог сохранить энергию, а в нужный момент решить эпизод, как это сейчас демонстрирует .

Честно говоря, я думаю, что дебаты о защитной работе Месси настолько устарели, что почти глупы. Нельзя делать вид, что Марадона или – важнейшие игроки в футболе наряду с Месси – были сосредоточены на попытках отвоевать мяч.

Он не может быть вовлечен в это. Он просто должен занимать свою позицию, а остальные должны бегать за него», – написал бывший тренер « » и «Тоттенхэма» в колонке для The Athletic.

Маурисио Почеттино: «Марадона хотел бы обнять Месси, поцеловать и благословить. Он поддерживает Аргентину из другого мира и поможет ей победить»

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