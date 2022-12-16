Юрий Джоркаефф: «Франция выступает удачно, хотя Мбаппе не забивал в последних играх. Не уверен, что Аргентина справится без голов Месси»
Юрий Джоркаефф сравнил Килиана Мбаппе и Лионеля Месси перед финалом ЧМ-2022.
«У этих футболистов разные стили. Для Франции хорошо, что команда выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах.
Я не уверен, что Аргентина справится без голов Месси», – заявил бывший футболист «ПСЖ».
Мбаппе забил пять голов в шести матчах на турнире. На счету Месси также пять голов в шести играх.
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