Юрий Джоркаефф: «Франция выступает удачно, хотя Мбаппе не забивал в последних играх. Не уверен, что Аргентина справится без голов Месси»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Юрий Джоркаефф ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Юрий Джоркаефф сравнил Килиана Мбаппе и Лионеля Месси перед финалом ЧМ-2022.

«У этих футболистов разные стили. Для Франции хорошо, что команда выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах. 

Я не уверен, что Аргентина справится без голов Месси», – заявил бывший футболист «ПСЖ».

Мбаппе забил пять голов в шести матчах на турнире. На счету Месси также пять голов в шести играх.

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