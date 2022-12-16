Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи встретился с окружением Месси в Дохе
Президент «ПСЖ» пообщался с окружением Лионеля Месси.
Нассер Аль-Хелайфи встретился с окружением футболиста «ПСЖ» и сборной Аргентины в Дохе. Темой разговора стало будущее игрока.
Соглашение аргентинца с французским клубом рассчитано до 2023 года. Известно, что парижане хотят договориться с 35-летним Месси о новом контракте еще на два года.
При этом, как пишет Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, о переходе Месси также желают договориться еще две команды – это «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а также аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии