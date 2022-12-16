Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи встретился с окружением Месси в Дохе

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Президент «ПСЖ» пообщался с окружением Лионеля Месси.

Нассер Аль-Хелайфи встретился с окружением футболиста «ПСЖ» и сборной Аргентины в Дохе. Темой разговора стало будущее игрока.

Соглашение аргентинца с французским клубом рассчитано до 2023 года. Известно, что парижане хотят договориться с 35-летним Месси о новом контракте еще на два года.

При этом, как пишет Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, о переходе Месси также желают договориться еще две команды – это «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, а также аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».

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