Микаэль Сильвестр: «У Аргентины есть маленький игрок в центре и немного в атаке. Он уже был довольно хорош до начала ЧМ»

Микаэль Сильвестр пошутил о Лионеле Месси перед финалом .

«Франция не стала изобретать себя заново, потому что ценности остались прежними и тренер тот же. Но новички проделали хорошую работу, вошли в курс дела и стали частью команды.

– команда, которая на протяжении всего турнира прибавила с точки зрения тактических решений.

Они нашли очень интересный вариант с маленьким игроком в центре и немного в атаке, который становится сильнее (смеется). Он уже был довольно хорош до начала турнира и ведет всех к успеху», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Сборные Франции и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира в воскресенье, 18 декабря. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

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