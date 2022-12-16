Патрис Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду закончит карьеру. Победа на ЧМ была его мечтой, и теперь она в прошлом»

не удивится, если завершит карьеру.

«Я не обсуждал с Роналду его будущее – мы больше говорили о семьях, о жизни. Не знаю, что он будет делать. Не знаю, завершит ли он карьеру. Иногда, когда ты получаешь столько критики, особенно в конце карьеры, то начинаешь думать: «Окей, думаю, пора остановиться».

Особенно когда ты не выходишь в старте сборной. Ведь Криштиану хотел играть и быть в хорошей форме именно ради нее. Победа на чемпионате мира была его мечтой, а теперь эта мечта в прошлом.

Не буду говорить за Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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