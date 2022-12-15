Дитмар Хаманн: «Роналду не хватило достоинства, чтобы поздравить Марокко после вылета. А теперь посмотрите, как они жали руки французам. Это прекрасно»

Дитмар Хаманн недоволен поведением после вылета с .

Португалия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1). Вчера африканская сборная уступила (0:2) в полуфинале турнира.

«Думаю, вернуло этому чемпионату мира человечность. Мы говорим об этих суперзвездах, топ-игроках, о лидерах рейтингов зарплат... Подумайте, Криштиану Роналду, один из величайших игроков, который покинул сцену неделю назад, даже не смог поздравить Марокко в конце матча...

Марокко выиграло тот матч и добилось исторического результата, а Роналду не хватило достоинства, чтобы поздравить их с этим достижением.

А теперь посмотрите на Марокко. Как они жали руки французам. Достоинство и любезность, которые они показали после поражения, – это прекрасно», – сказал бывший игрок сборной Германии для RTE.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ