Дитмар Хаманн: «Роналду не хватило достоинства, чтобы поздравить Марокко после вылета. А теперь посмотрите, как они жали руки французам. Это прекрасно»
Дитмар Хаманн недоволен поведением Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2022.
Португалия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1). Вчера африканская сборная уступила Франции (0:2) в полуфинале турнира.
«Думаю, Марокко вернуло этому чемпионату мира человечность. Мы говорим об этих суперзвездах, топ-игроках, о лидерах рейтингов зарплат... Подумайте, Криштиану Роналду, один из величайших игроков, который покинул сцену неделю назад, даже не смог поздравить Марокко в конце матча...
Марокко выиграло тот матч и добилось исторического результата, а Роналду не хватило достоинства, чтобы поздравить их с этим достижением.
А теперь посмотрите на Марокко. Как они жали руки французам. Достоинство и любезность, которые они показали после поражения, – это прекрасно», – сказал бывший игрок сборной Германии для RTE.
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