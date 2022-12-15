Неста о Роналду: «Все еще один из лучших. Я в 38 играл раз в месяц. Критика заслуженная, но некоторые так озлоблены, будто завидуют»
Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста поддержал форварда Криштиану Роналду.
«Я все еще считаю его одним из лучших игроков. Сейчас по отношению к нему слишком много нетерпимости. Я думаю, что критика заслуженная, но некоторые так озлоблены, что это похоже на зависть.
Я испытываю по отношению к Роналду безграничное уважение, несмотря на, давайте откровенно, слабый ЧМ-2022.
Но ему 38 лет (исполнится 5 февраля – прим. Sports.ru). Когда мне было 38, я проводил один матч в месяц, потому что уже не выдерживал, так что давайте проявим больше уважения», – сказал Неста в интервью Corriere dello Sport.
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