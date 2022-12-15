Сестра Роналду: «Мы проиграли ЧМ, когда кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану»

Сестра Криштиану Роналду резко высказалась о вылете Португалии с ЧМ-2022.

Португальцы уступили Марокко в 1/4 финала (0:1).

«Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду.

В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии урок еще не усвоен», – написала в сторис инстаграма.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия обыграла Швейцарию (6:1). В этой игре Роналду впервые на турнире не вышел в стартовом составе – он появился на поле на 73-й минуте и не отличился результативными действиями. С марокканцами он тоже остался в запасе и вышел на замену во втором тайме.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ