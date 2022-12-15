«Роналду подключит «тумбу-юмбу», будет рыдать и грызть ногти, чтобы Месси не выиграл». Аршавин о финале ЧМ-2022
Андрей Аршавин высказался о финале ЧМ-2022.
«Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ‑2022? Криштиану Роналду. Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может, еще «тумбу‑юмбу» какую‑нибудь включит, чтобы Месси не выиграл», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Сборная Аргентины сыграет с Францией в финале турнира в Катаре. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.
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