Роналду тренируется на базе «Реала» второй день подряд

сегодня вновь тренируется на базе «Реала».

Как сообщает журналист DAZN Серхио Квиранте, нападающий прибыл на базу мадридского клуба. Таким образом, Роналду занимается на базе «Реала» второй день подряд. Вчера португалец работал на одном из тренировочных полей – отдельно от игроков «Мадрида».

Ранее стало известно, что Роналду занимается на базе «Реала» с разрешения Флорентино Переса. Президент сказал Криштиану, что Вальдебебас – его дом, и разрешил тренироваться там столько, сколько нужно.

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, дважды выиграв и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов, а также иные трофеи.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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