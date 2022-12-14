Гендиректор «Зенита» о Роналду: «У нас возрастные ограничения – подписываем игроков до 28 лет»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев исключил подписание форварда Криштиану Роналду.
«Роналду стал свободным агентом? У нас в клубе возрастные ограничения – подписываем игроков до 28 лет», – сказал менеджер.
Сообщалось, что единственное предложение, которое получил 37-летний португалец после ухода из «Манчестер Юнайтед», поступило от «Аль-Насра».
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