Гендиректор «Зенита» о Роналду: «У нас возрастные ограничения – подписываем игроков до 28 лет»

Гендиректор исключил подписание форварда .

«Роналду стал свободным агентом? У нас в клубе возрастные ограничения – подписываем игроков до 28 лет», – сказал менеджер.

Сообщалось, что единственное предложение, которое получил 37-летний португалец после ухода из «Манчестер Юнайтед», поступило от «Аль-Насра».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ