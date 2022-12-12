Роналдо о тренере для Бразилии: «Анчелотти, Моуринью, Абел Феррейра принесли бы большую пользу»

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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал подходящих команде тренеров.

После ЧМ-2022 должность главного тренера покинул Тите.

«Есть много удивительных людей, которые могли бы принести большую пользу.

Анчелотти, Абел Феррейра из «Палмейрас», Моуринью из «Ромы» – все они потрясающие специалисты. Но у всех есть действующие контракты.

Я не знаю, что собирается делать федерация, но мое мнение – она сделает выбор в пользу иностранца», – сказал Роналдо.

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