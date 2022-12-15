Орельен Тчуамени: «Мбаппе – лучший игрок мира. Хочу, чтобы в следующем матче он это доказал»

считает лучшим игроком мира.

Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) в полуфинале . В воскресенье команда Дидье Дешама сыграет с Аргентиной в финале турнира.

«Мы очень счастливы, что снова вышли в финал. Теперь мы сыграем против . Все финалы невероятны, но против Месси они еще лучше, потому что он отличный игрок. Наша цель – восстановиться и подготовиться к воскресному матчу.

Для меня Мбаппе – лучший игрок мира, и я хочу, чтобы в следующем матче он это доказал.

Против Месси очень сложно играть. Мы подготовим план, чтобы остановить его. Месси – отличный игрок, но у них в команде есть много других классных футболистов», – сказал полузащитник «Реала» и сборной .

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