Антуан Гризманн: «Любая команда с Месси – в особом положении, но в Аргентине есть не только Лео. Они сильны»

Антуан Гризманн высказался о перед финалом против .

«Любая команда, в которой есть Месси, находится в особом положении. Мы видели практически все матчи Аргентины на этом чемпионате мира. Мы знаем, как они играют. С такой командой сложно играть, они сейчас в топ-форме.

Конечно, там есть не только Месси. Вокруг него – сильная команда, так что мы знаем, что нас ждет сложная игра. Мы знаем, что у них будет огромная поддержка со стороны болельщиков.

Мы вернемся к работе, поговорим об этом, посмотрим, на чем стоит сосредоточиться, как мы можем им навредить, как стоит обороняться. Мы будем хорошо подготовлены», – сказал нападающий сборной и .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ