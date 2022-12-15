Месси о рекордах: «Все это хорошо, но важен лишь успех команды, он прекраснее всего. Остался один шаг»

сказал, что успех Аргентины на ЧМ-2022 ему важнее рекордов.

Гол в ворота Хорватии (3:0) с пенальти в полуфинале ЧМ-2022 стал для Месси 11-м на чемпионатах мира. Нападающий побил рекорд по голам на чемпионатах мира среди аргентинцев – у Габриэля Батистуты 10 мячей.

«Все это хорошо, но важен лишь командный успех, который стал бы самой прекрасной вещью из всех. Нам остался всего один шаг. Мы упорно боролись, а теперь отдадим все силы, чтобы на этот раз у нас все получилось», – сказал капитан сборной Аргентины.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и , пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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