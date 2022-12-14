Гендиректор «Зенита» о Хорватии: «Разговор о пенальти бесполезный – после этого сборная развалилась. Утешение, что Паредес дошел до финала»

Александр Медведев поделился впечатлением от полуфинала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия (3:0).

На 34-й минуте капитан аргентинцев Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе.

«Можно обсуждать, справедливо назначен пенальти или нет. Это должны сказать судейские специалисты, нужно ли назначать пенальти, когда игрок не прокидывал мяч мимо вратаря, а бил через него по воротам, не пытаясь оббежать его, а фактически врезаясь в него.

Это уже разговор бесполезный, потому что после этого сборная Хорватии фактически развалилась – второй гол пропустила очень быстро. А шедевральный гол с паса Месси подтвердил, что после 34-й минуты команда Аргентины была сильнее.

До этого, статистика это показывает, Хорватия больше владела мячом и искала подходы к воротам, хоть и не нашла их – ни одного удара в створ к этому времени не было. Думаю, это заслуженная победа, а судейские эпизоды пусть разбирают специалисты», – сказал гендиректор «Зенита».

Медведев также отметил, что после поражения хорватов лично не общался с защитником «Зенита» и сборной Хорватии Деяном Ловреном.

«После таких поражений игроки очень тяжело переживают. Мы обменялись сообщениями. Команда будет готовиться к матчу за бронзу, которую, как говорится, выигрывают, а серебро проигрывают; сегодня мы узнаем, кто выйдет в финал, и будем ждать его и игры за третье место.

Любая медаль на чемпионате мира – большое достижение. Тем более что у хорватов есть шанс выиграть медали на третьем чемпионате мира и втором подряд.

Утешение, что игрок, выступавший за «Зенит», Паредес, дошел до финала. Он сыграл очень хорошо – Леандро играет большую роль в построениях аргентинской команды. Общения [после полуфинала] у нас не было, так как мы лично не знакомы.

За кого буду болеть в финале? Мои симпатии, с учетом фактора Паредеса, на стороне Аргентины», – заявил Медведев.

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