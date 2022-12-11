Фанат пытался облить водой Роналду перед матчем с Марокко. Его вывели со стадиона

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Фанат попытался облить водой Криштиану Роналду перед матчем Марокко – Португалия.

Инцидент произошел, когда 37-летний форвард направлялся к скамейке запасных своей команды перед началом игры. Один из болельщиков наклонился с трибуны и плеснул в Роналду водой из бутылки. Болельщика тут же остановили другие фанаты.

Затем подоспела охрана, которая поговорила с мужчиной, а затем выпроводила его со стадиона.

Португалия проиграла Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 со счетом 0:1. Роналду вышел на замену на 51-й минуте.

Сестра Роналду: «Когда внуки попросят рассказать о борьбе и невиданном наследии – я поведаю об их дяде, родившемся посреди океана и построившем империю, не сдавшемся, когда ему вырыли могилу»

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