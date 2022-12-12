Мбаппе под постом Роналду о вылете Португалии с ЧМ-2022 оставил эмодзи короны и козла
Килиан Мбаппе отреагировал на пост Криштиану Роналду в инстаграме.
После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала нападающий написал: «Я мечтал выиграть ЧМ для Португалии, но мечта оборвалась».
«👑🙏🐐», – написал Мбаппе в комментариях под этим постом.
Отметим, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – Sports.ru).
Скриншот: instagram.com/cristiano/
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