Мбаппе под постом Роналду о вылете Португалии с ЧМ-2022 оставил эмодзи короны и козла

отреагировал на пост в инстаграме.

После вылета сборной Португалии с на стадии 1/4 финала нападающий написал: «Я мечтал выиграть ЧМ для , но мечта оборвалась».

«👑🙏🐐», – написал Мбаппе в комментариях под этим постом.

Отметим, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен – Sports.ru).

Скриншот: instagram.com/cristiano/

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ