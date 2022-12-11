Почти 52% читателей A Bola назвали Сантуша главным виновником вылета Португалии с ЧМ-2022. 9% отдали голос за ситуацию вокруг Роналду
В Португалии назвали Фернанду Сантуш главным виновником вылета сборной с ЧМ-2022.
Португальская команда проиграла сборной Марокко (0:1) в матче 1/4 финала турнира.
Газета A Bola провела опрос среди читателей и поставила вопрос следующим образом: «Кто виноват в провале на ЧМ в Катаре?».
51,9% опрошенных проголосовали за работу главного тренера Фернанду Сантуша.
22,3% респондентов считают, что футболисты сыграли ниже ожидаемого уровня.
9,7% отдали голос за то, что сборная Марокко была лучше Португалии.
9,3% читателей проголосовали за то, что завершение выступления сборной на турнире связано с ситуацией вокруг Криштиану Роналду.
6,9% сослались на судейство.
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