Почти 52% читателей A Bola назвали Сантуша главным виновником вылета Португалии с ЧМ-2022. 9% отдали голос за ситуацию вокруг Роналду

В Португалии назвали Фернанду Сантуш главным виновником вылета сборной с .

Португальская команда проиграла сборной Марокко (0:1) в матче 1/4 финала турнира.

Газета A Bola провела опрос среди читателей и поставила вопрос следующим образом: «Кто виноват в провале на ЧМ в Катаре?».

51,9% опрошенных проголосовали за работу главного тренера .

22,3% респондентов считают, что футболисты сыграли ниже ожидаемого уровня.

9,7% отдали голос за то, что сборная Марокко была лучше Португалии.

9,3% читателей проголосовали за то, что завершение выступления сборной на турнире связано с ситуацией вокруг .

6,9% сослались на судейство.

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