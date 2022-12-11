Бернарду о том, мешала ли шумиха вокруг Роналду Португалии: «Не думаю. Команда была сплоченной, верили, что пройдем дальше»

Бернарду Силва высказался о в сборной .

Португальцы уступили (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022.

– Мешала ли шумиха вокруг Криштиану Роналду атмосфере в команде?

– Я так не думаю. Это был мой третий турнир, после и , и атмосфера была лучшей. Команда была более сплоченной, и, по правде говоря, мы верили, что можем пройти дальше.

Мы приносим извинения всем португальцам, мы старались сделать все возможное, чтобы представить нашу страну наилучшим образом, но сегодня нам это не удалось, – сказал хавбек «Манчестер Сити».

Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок

22 матча на ЧМ, 8 голов, пара уникальных достижений – все это Роналду обменял бы на трофей

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ