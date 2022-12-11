У Роналду 11 касаний в игре с Марокко – меньше всех среди игроков Португалии. Форвард отыграл около 50 минут

11 раз коснулся мяча в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

проиграла со счетом 0:1.

37-летний форвард вышел на замену на 51-й минуте и отыграл около 50 минут с учетом добавленного времени. За это время у него 11 касаний мяча. Меньше в сборной Португалии в этой игре нет ни у кого – даже у тех игроков, которые появились на поле позже Роналду.

Также на счету Криштиану один удар по воротам сборной Марокко. На 91-й минуте Роналду пробил в ближний угол ворот Яссина Буну, но голкипер марокканцев справился с ударом.

22 матча на ЧМ, 8 голов, пара уникальных достижений – все это Роналду обменял бы на трофей

Как Роналду вылетал с ЧМ-2022. 25 фото – слезы, злость и шок

«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Близкие Роналду защищают своего героя после вылета с ЧМ

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ