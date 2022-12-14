Серхио Агуэро: «Месси играет все лучше и лучше. Поразительно»

поделился мнением об игре после полуфинала с Хорватией.

В матче 1/2 финала была сильнее Хорватии (3:0) и вышла в финал.

«Месси играет все лучше и лучше. Поразительно», – сказал Агуэро.

Бывший форвард сборной Аргентины также прокомментировал момент, когда Месси держался за ногу во время матча.

– Да, мы все видели это и были немного напуганы тем, что он схватил свое заднюю поверхность бедра и приводящую мышцу, но я не знаю, откуда у него столько сил.

– Есть ли у вас какие-либо новости о дискомфорте Месси в ноге?

– Я сказал ему, чтобы он внимательно прислушался к себе. Я был с ним в раздевалке.

Он сказал: «Думаю, это был удар». Я ответил: «Но разве ты не заметил, что кто-то ударил тебя сзади?» Боли он не чувствовал, – сказал Агуэро.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ