Серхио Агуэро: «Месси играет все лучше и лучше. Поразительно»
Серхио Агуэро поделился мнением об игре Лионеля Месси после полуфинала с Хорватией.
В матче 1/2 финала Аргентины была сильнее Хорватии (3:0) и вышла в финал.
«Месси играет все лучше и лучше. Поразительно», – сказал Агуэро.
Бывший форвард сборной Аргентины также прокомментировал момент, когда Месси держался за ногу во время матча.
– Да, мы все видели это и были немного напуганы тем, что он схватил свое заднюю поверхность бедра и приводящую мышцу, но я не знаю, откуда у него столько сил.
– Есть ли у вас какие-либо новости о дискомфорте Месси в ноге?
– Я сказал ему, чтобы он внимательно прислушался к себе. Я был с ним в раздевалке.
Он сказал: «Думаю, это был удар». Я ответил: «Но разве ты не заметил, что кто-то ударил тебя сзади?» Боли он не чувствовал, – сказал Агуэро.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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