Маккойст о том, что Месси не превзойдет Марадону в случае победы на ЧМ: «Их нельзя сравнивать. Подкаты во времена Диего были брутальными – едва ли не другой вид спорта»
Алли Маккойст считает, что победа на ЧМ-2022 не возвысит Лионеля Месси над Диего Марадоной.
«Нет, у меня другое мнение. Я думаю, что Марадона выиграл чемпионат в одиночку, нельзя их сравнивать.
Что бы люди ни говорили, главное – если вы смотрели документальный фильм от Netflix, то видели, насколько брутальными были подкаты. Они были не просто грубые, на желтую карточку, а брутальные, поверьте мне.
Мясник из Бильбао, Андони Гойкоэчеа, должен был получить шестимесячную дисквалификацию за то, что сломал ему голеностоп [в 1983 году]. Совершенно другое время.
Является ли Месси одним из самых одаренных футболистов в истории? Безусловно. Он один из самых талантливых игроков, что я видел.
Но сравнивать Месси с Марадоной невозможно, потому что они играли в разные эпохи. Они занимались едва ли не разными видами спорта», – сказал бывший форвард «Рейнджерс».
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