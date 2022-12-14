Маккойст о том, что Месси не превзойдет Марадону в случае победы на ЧМ: «Их нельзя сравнивать. Подкаты во времена Диего были брутальными – едва ли не другой вид спорта»

считает, что победа на не возвысит над .

«Нет, у меня другое мнение. Я думаю, что Марадона выиграл чемпионат в одиночку, нельзя их сравнивать.

Что бы люди ни говорили, главное – если вы смотрели документальный фильм от Netflix, то видели, насколько брутальными были подкаты. Они были не просто грубые, на желтую карточку, а брутальные, поверьте мне.

Мясник из Бильбао, Андони Гойкоэчеа, должен был получить шестимесячную дисквалификацию за то, что сломал ему голеностоп [в 1983 году]. Совершенно другое время.

Является ли Месси одним из самых одаренных футболистов в истории? Безусловно. Он один из самых талантливых игроков, что я видел.

Но сравнивать Месси с Марадоной невозможно, потому что они играли в разные эпохи. Они занимались едва ли не разными видами спорта», – сказал бывший форвард «Рейнджерс».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ