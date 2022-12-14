Морган считает величайшим футболистом в истории Роналду, а не Месси: «Один ЧМ не делает тебя величайшим»

Пирс Морган считает величайшим футболистом в истории , а не .

«Думаю, Месси был великолепен против Хорватии. Он один из величайших игроков в истории футбола. Но вопрос в том, величайший ли он?

В этом вопросе я всегда буду страстно и критично защищать Роналду. Я считаю, что он заслуживает этого звания.

Один чемпионат мира не делает тебя величайшим. Месси еще даже не выиграл его!» – сказал журналист и телеведущий.

Напомним, с Месси вышла в финал . Португалия с Роналду вылетела в 1/4 финала от Марокко (0:1).

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