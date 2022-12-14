Луис Сесар Менотти: «Месси не утратил дух бунтарства, чтобы находить игру, когда она не идет»

Экс-тренер сборной Аргентины Луис Сесар Менотти поделился мнением о .

«Он стал более сдержанным, но не утратил дух бунтарства, чтобы находить игру, когда она не идет. Его характер очень помогает», – сказал Менотти в интервью Super Mitre Deportivo.

Аргентина обыграла Хорватию (3:0) в полуфинале . Лионель Месси забил гол и сделал ассист.

Подробную статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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