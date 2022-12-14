Луис Сесар Менотти: «Месси не утратил дух бунтарства, чтобы находить игру, когда она не идет»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Луис Сесар Менотти Футбол

Экс-тренер сборной Аргентины Луис Сесар Менотти поделился мнением о Лионеле Месси.

«Он стал более сдержанным, но не утратил дух бунтарства, чтобы находить игру, когда она не идет. Его характер очень помогает», – сказал Менотти в интервью Super Mitre Deportivo.

Аргентина обыграла Хорватию (3:0) в полуфинале ЧМ-2022. Лионель Месси забил гол и сделал ассист.

Подробную статистику 35-летнего форварда «ПСЖ» можно найти здесь.

«Месси поднимет трофей, это предначертано». Путь Аргентины – идеальный сценарий

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные