Бразилия объявила, что назначит нового тренера в январе 2023-го

Имя нового тренера сборной назовут в январе 2023 года.

Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола (CBF).

В заявлении организации сказано, что глава CBF Эдналдо Родригес самостоятельно занимается поиском нового тренера. Президент конфедерации не давал никому авторизацию на поиск нового тренера от лица организации.

Имя нового главного тренера сборной Бразилии назовут в январе 2023 года.

Напомним, , работавший со сборной Бразилии с 2016 года, покинул пост главного тренера после вылета команды с на стадии 1/4 финала.

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