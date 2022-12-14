Алиссон о вылете Бразилии с ЧМ: «Очень трудно принять поражение. Но эта рана заживет, и мы станем сильнее»

прокомментировал вылет сборной на стадии 1/4 финала .

«По-прежнему очень трудно принять это поражение. И все же я горжусь тем, что был частью этой команды, которая сражалась и отдала на поле все, что могла!

Футбол, который подарил мне много радости, приносит и печали, и это величайшая из них. Потребуется время, чтобы залечить эту рану, но она заживет.

Мы будем двигаться дальше, перестраиваясь и укрепляя себя еще больше, потому что, в конце концов, так на нас влияют неудачи – когда мы сталкиваемся с ними лицом к лицу, это делает нас сильнее!

Спасибо всем, кто поддерживал нас на этом чемпионате мира! Мечта живет дальше», – написал вратарь и сборной Бразилии в социальных сетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ