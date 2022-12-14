Алиссон о вылете Бразилии с ЧМ: «Очень трудно принять поражение. Но эта рана заживет, и мы станем сильнее»
Алиссон прокомментировал вылет сборной Бразилии на стадии 1/4 финала ЧМ-2022.
«По-прежнему очень трудно принять это поражение. И все же я горжусь тем, что был частью этой команды, которая сражалась и отдала на поле все, что могла!
Футбол, который подарил мне много радости, приносит и печали, и это величайшая из них. Потребуется время, чтобы залечить эту рану, но она заживет.
Мы будем двигаться дальше, перестраиваясь и укрепляя себя еще больше, потому что, в конце концов, так на нас влияют неудачи – когда мы сталкиваемся с ними лицом к лицу, это делает нас сильнее!
Спасибо всем, кто поддерживал нас на этом чемпионате мира! Мечта живет дальше», – написал вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии в социальных сетях.
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