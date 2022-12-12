Роналдо о тренере для Бразилии: «Был интерес к Гвардиоле, обсуждения с его штабом, но он предпочел продлить контракт с «Сити»

назвал вероятных кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Был интерес к Гвардиоле, были обсуждения с его тренерским штабом, но он предпочел продлить контракт с . Возможно, с ним было бы трудно достичь соглашения, потому что он самый высокооплачиваемый тренер в мире», – сказал бывший игрок «Реала» и «Барселоны».

Среди других возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии назывались Хорхе Сампаоли, Жорже Жезуш, Рожерио Сени, Фернандо Диниз, Ренато Гаучо, Абель Феррейра и Кука.

«Я думаю, все будут удивлены. Из этого списка федерация рассмотрит [тренера «Флуминенсе»] Фернандо Диниза. Постараюсь выяснить, присмотреться повнимательнее, но, возможно, Фернандо Диниз был бы привлекателен для сборной Бразилии. Он хорошо играет, устраивает шоу.

Многие люди могут усомниться в нем, потому что он не выиграл титул, но я думаю, что он хороший тренер. Мне любопытно узнать, кто будет следующим тренером национальной команды. Это очень важное решение для следующего цикла, и чем скорее будет объявлено имя нового тренера, тем лучше», – сказал экс-игрок сборной .

Главный тренер сборной Бразилии Тите был уволен после вылета с на стадии 1/4 финала.

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