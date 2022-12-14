«Бразильцы, что случилось? Пентакампеоны смяты! Месси поехал в Рио и остался с кубком!» Игроки Аргентины пели после выхода в финал ЧМ-2022

Игроки сборной Аргентины бурно отпраздновали выход в финал ЧМ-2022.

После победы над Хорватией в полуфинале (3:0) защитник выложил видео из раздевалки.

Футболист снял, как его партнеры пели: «Бразильцы, что случилось? Пентакампеоны смяты! Месси поехал в Рио и остался с кубком!

Мы – аргентинская банда, и мы всегда будем жить, потому что у нас есть мечта стать чемпионами мира. Я такой, я аргентинец, я не забуду о и Фолклендских островах. Я такой, как есть, и я пришел поддержать вас, я следую за повсюду».

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Аргентина сыграет с Францией или Марокко.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ