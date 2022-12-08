Патрис Эвра: «Франция размажет Англию. Мбаппе сместится в центр, и Стоунзу с Магуайром будет тяжело его остановить»
Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра ждет крупной победы над Англией на ЧМ-2022.
«Я уверен, но не высокомерен. Я рад тому, как Франция сейчас выступает, но также рад и за Англию. Игра будет интересной, думаю. Англии нужно волноваться о таких футболистах, как Мбаппе, а Франции – о таких футболистах, как Сака и Фоден. У Франции есть поводы для беспокойства.
Вы можете сказать мне, что Кайл Уокер закроет Мбаппе, ему уже удавалось хорошо сыграть против Неймара в Лиге чемпионов. Но я знаю, что Мбаппе сместится в центр и будет играть против Стоунза и Магуайра, а им будет тяжело его остановить.
Тут намешано много факторов. Я чувствую, что Франция размажет Англию, но и Англия способна победить Францию», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Betfair.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии