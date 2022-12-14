Сын Агуэро получил шорты Месси и футболку Энцо Фернандеса после матча Аргентина – Хорватия

Сын Серхио Агуэро получил шорты после матча и .

После финального свистка бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины спустился к полю, чтобы поздравить южноамериканцев с победой и выходом в финал.

Бенхамин, сын Агуэро, попросил отца взять для него памятный подарок. «Папа, ты спускаешься? Принеси мне футболку Энцо [Фернандеса]», – сказал мальчик. Также Бенхамин попросил взять шорты, в которых играл Лионель Месси. Серхио принес сыну эти подарки.

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