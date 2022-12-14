Суарес – Месси: «Не устаешь доказывать, что ты лучший. Пусть весь мир поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес ЧМ-2022 Футбол

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес отметил высокий уровень игры Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий отметился голом и результативным пасом в матче с Хорватией (3:0) на ЧМ-2022.

«Ты никогда не устаешь доказывать, что ты лучший в мире.

Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!

Это было впечатляюще, друг!» – написал бывший партнер Месси по «Барселоне».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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