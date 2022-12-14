Суарес – Месси: «Не устаешь доказывать, что ты лучший. Пусть весь мир поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!»
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес отметил высокий уровень игры Лионеля Месси.
Аргентинский нападающий отметился голом и результативным пасом в матче с Хорватией (3:0) на ЧМ-2022.
«Ты никогда не устаешь доказывать, что ты лучший в мире.
Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!
Это было впечатляюще, друг!» – написал бывший партнер Месси по «Барселоне».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии