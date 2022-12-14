Суарес – Месси: «Не устаешь доказывать, что ты лучший. Пусть весь мир поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!»

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес отметил высокий уровень игры .

Аргентинский нападающий отметился голом и результативным пасом в матче с Хорватией (3:0) на .

«Ты никогда не устаешь доказывать, что ты лучший в мире.

Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!

Это было впечатляюще, друг!» – написал бывший партнер Месси по «Барселоне».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ