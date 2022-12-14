Йосип Юранович: «Месси – лучший в мире. Когда он получает мяч, он творит чудеса»

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Йосип Юранович прокомментировал поражение в полуфинале ЧМ-2022.

Хорватия крупно проиграла Аргентине (0:3).

– Могу сказать, что мы держали мяч с первой минуты, но пропустили последний пас. Некоторые моменты были не в нашу пользу. Должен был быть угловой, но он не был назначен...

Мы должны сосредоточиться на матче за третье место, перевернуть эту страницу и попытаться собраться, чтобы выиграть бронзу.

Думаю, удача сегодня была на их стороне, но что тут сказать... Чего стоит один только Лео Месси. Для меня он лучший игрок в мире. Когда он получает мяч, он творит чудеса.

– Все были бы рады матчу за третье место...

– Возможно, но мы ожидали другого.

– Альварес создавал проблемы?

– Все [в сборной Аргентины] играли хорошо, поздравляю их с выходом в финал. Но все же Месси… Что еще сказать?

– Каково играть против Месси?

– Это просто мечта, но мы хотели выиграть этот матч, – сказал защитник сборной Хорватии и «Селтика».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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