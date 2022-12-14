Модрич о Месси: «Желаю ему удачи в финале. Надеюсь, он выиграет ЧМ – в нем есть величие»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич ЧМ-2022 Футбол

Лука Модрич пожелал Лионелю Месси удачи в финале ЧМ-2022.

«Я надеюсь, что он выиграет чемпионат мира. Желаю ему удачи в финале – в нем есть величие», – сказал капитан сборной Хорватии.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против Франции или Марокко. Второй полуфиналист определится в матче, который пройдет в среду, 14 декабря.

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