Модрич о Месси: «Желаю ему удачи в финале. Надеюсь, он выиграет ЧМ – в нем есть величие»

пожелал Лионелю Месси удачи в финале .

«Я надеюсь, что он выиграет чемпионат мира. Желаю ему удачи в финале – в нем есть величие», – сказал капитан сборной .

В финале ЧМ-2022 сборная сыграет против Франции или Марокко. Второй полуфиналист определится в матче, который пройдет в среду, 14 декабря.

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