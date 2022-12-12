Пашалич об 1/2 ЧМ: «Месси опасен, но у Аргентины есть не только он. Мы должны показать характер, как в игре против Бразилии»

поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 против Аргентины.

– Вы играли против многих аргентинцев в Серии А. Кто еще, кроме Месси, может представлять опасность?

– Если говорить о сборной Аргентины, то в первую очередь на ум приходят нападающие и полузащитники. Наиболее опасен, конечно же, , но Аргентина – это не только он. Еще есть, например, Лаутаро [Мартинес]. Мы должны играть смело, продемонстрировать мужество, как тогда, когда мы выбили Бразилию.

– Наш правый фланг отлично сработал против Неймара и Винисиуса. Может ли теперь левый фланг – Перишич, Ковачич и Соса – сдержать Месси?

– Конечно. Наш план на игру с Бразилией был в том, что все должны были помогать друг другу. Винисиус находится в невероятной форме, но [Йосип] Юранович отлично справился против него. Не вижу причин, почему мы не сможем повторить это против Аргентины, – сказал полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии.

сыграет против в полуфинале . Матч состоится во вторник, 13 декабря, в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ