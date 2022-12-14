«Крылья Советов» и Бейл продлили контракт до 2025 года

продлили контракт с .

Новое соглашение с нидерландским защитником рассчитано до 2025 года. Бейл выступает за самарскую команду с 2021 года. За это время он провел 45 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых паса.

«Крылья» – это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью – становиться лучше и побеждать.

Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара – классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями», – сказал Бейл.

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