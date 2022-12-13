«Динамо» может заплатить более 4 млн евро за Коваленко. Москвичи сделали предложение о трансфере хавбека «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко может перейти в «Динамо».
По информации «РБ Спорт», московский клуб уже сделал предложение о трансфере. Бело-голубые готовы заплатить более 4 миллионов евро за 19-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что «Сочи» хочет досрочно вернуть Коваленко из аренды в «Крыльях Советов». Это связано именно с предложением от «Динамо». Однако самарчане отказали сочинцам в этом запросе.
В 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ Коваленко забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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