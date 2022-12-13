«Локо» готов в 2 раза повысить Пиняеву зарплату – до 5 млн рублей в месяц. Подписной бонус в случае перехода – 60 млн рублей

готов в 2 раза повысить зарплату Сергею Пиняеву в случае трансфера.

По данным «РБ Спорт», московский клуб готов повысить зарплату 18-летнего полузащитника в два раза. Сейчас россиянин получает около 2,5 млн рублей в месяц. В случае перехода в «Локомотив» он будет зарабатывать 5 млн рублей в месяц.

Кроме того, «Локомотив» предлагает Пиняеву 60 млн рублей единоразово в качестве подписного бонуса.

Отмечается, что не хотят отпускать игрока. Ранее стало известно, что самарский клуб отклонил предложение «Локомотива» о трансфере.

В этом сезоне у Пиняева 3 гола и 1 результативная передача в 11 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ