Веркаутерен об отстранении клубов РПЛ от еврокубков: «Жду возвращения России в мировой футбол. Спорт должен быть для всех»

сожалеет об отстранении России от международных турниров.

– Российские клубы отстранены от международных соревнований. Как вы считаете, возможно ли их возвращение?

– Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях. Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт должен быть для всех без исключения. Но это не мое решение.

– Считаете ли вы возможным в обозримом будущем товарищеский матч сборных Бельгии и России?

– Честно, не знаю. Думаю, это скорее невозможно. Но я не могу судить со стороны. Мы все зависим от решений других людей, – сказал экс-тренер .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ