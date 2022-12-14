Лионель Месси: «Очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале. Это очень приятно»

подтвердил, что чемпионат мира-2022 станет для него последним.

В полуфинале сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0). В финальном матче южноамериканцы встретятся с командой Франции или Марокко. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

«Я очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть последний матч в финале. Это действительно очень приятно.

Все, что я пережил на этом чемпионате мира, было эмоциональным, учитывая, как люди в этим наслаждались. От этого розыгрыша до следующего еще много лет. Я не думаю, что смогу [сыграть на следующем ЧМ]. Закончить таким образом – блестяще», – сказал Месси.

Форвард принял участие в пяти чемпионатах мира, начиная с 2006 года. На его счету 11 мячей и 9 голевых пасов в рамках ЧМ.

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