Агуэро о Месси на ЧМ-2022: «Лео с каждым разом играет все лучше, и это невероятно»

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Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2022.

Накануне форвард сборной Аргентины забил гол и сделал результативный пас в матче 1/2 финала с Хорватией (3:0).

«Он с каждым разом играет все лучше, и это невероятно.

Мы немного испугались, когда в одном из эпизодов он взялся за заднюю и приводящую мышцы. Не знаю, откуда у него столько сил», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.

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