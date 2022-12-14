Агуэро о Месси на ЧМ-2022: «Лео с каждым разом играет все лучше, и это невероятно»
Серхио Агуэро высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Накануне форвард сборной Аргентины забил гол и сделал результативный пас в матче 1/2 финала с Хорватией (3:0).
«Он с каждым разом играет все лучше, и это невероятно.
Мы немного испугались, когда в одном из эпизодов он взялся за заднюю и приводящую мышцы. Не знаю, откуда у него столько сил», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.
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