Агент Барбоза считает, что Моуринью не возглавит Португалию: «У него другие интересы. Он будет дальше работать в «Роме»

высказался о ситуации с главным тренером сборной Португалии.

В 1/4 финала ЧМ-2022 португальцы проиграли Марокко (0:1).

– У Сантуша контракт до 2024 года. Если федерация хочет прервать с ним сотрудничество, то надо расторгнуть соглашение. Сантуш заявил, что хочет продолжать работать в сборной Португалии.

У него есть очень важное достижение. Мы с ним впервые выиграли чемпионат Европы [в 2016 году]. До этого у нас были очень хорошие игроки, такие как Фигу, Руй Кошта. Но они ничего не добились.

Конечно, мы всегда хотим больше. Попадание в четвертьфинал ЧМ у нас уже считается недостаточным. Но Сантуш до сегодняшнего дня сумел сочетать разные интересы.

У нас был игрок, который думал о своих собственных рекордах. Криштиану заявляет о желании играть на чемпионате Европы и чуть ли не на чемпионате мира, потому что хочет их достичь. Это сейчас войдет в конфликт с интересами сборной Португалии и других футболистов. Чтобы модель игры была такой: играй на Роналду. Думаю, теперь уже этого никто не хочет.

– Появилась информация, что сборную может возглавить Моуринью, если Сантуша уволят.

– Вряд ли. У Моуринью другие интересы, и он будет дальше работать в «Роме». Но у нас есть другие кандидаты из молодого поколения, которые тоже достойны.

– Кто, например?

– Главный тренер «Палмейрас» Абел Феррейра. О нем много говорят. У нас есть Жорже Жезуш, который сейчас в «Фенербахче». Еще можно назвать Витора Перейру, который работал в Китае и Турции.

– Федерация уже давала оценку работы Сантуша на чемпионате мира?

– Вроде бы собираются. Но здесь есть небольшая проблема. У президента португальской федерации заканчивается период правления. И он уже не может переизбираться. Это для него уже третий срок.

Выбирать нового тренера вместо Сантуша для него не так просто. Он будет работать и дальше после окончания его срока правления. Поэтому здесь должен быть какой-то компромиссный вариант, если президент федерации не хочет оставлять Сантуша в сборной Португалии. Выборы нового президента будут максимум через год, – сказал футбольный агент.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ