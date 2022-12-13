Манише о Португалии: «Моуринью идеально подходит. Он был в лучших клубах мира и брал с каждым трофеи, умен и умеет работать с молодежью»
Манише надеется на приглашение Жозе Моуринью в сборную Португалии.
«Моуринью идеально подходит для этой работы, учитывая все то, чего он добился и продолжает добиваться. Он был в лучших клубах мира, завоевывал трофеи в каждом из них, в его карьере не хватает только сборных.
Он опытный тренер и хорошо подготовлен к трудностям, потому что знает и наш футбол, и зарубежный. Он умен и умеет работать с молодежью.
Думаю, у него есть все шансы получить эту работу», – сказал экс-хавбек сборной Португалии в эфире Radio Renascenca.
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