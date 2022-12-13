Моуринью – главный кандидат на пост тренера Португалии

Португальская футбольная федерация заинтересована в сотрудничестве с .

Как утверждает журналист CNN Portugal Бруну Андраде, 59-летний специалист, работающий в «Роме», является ведущим кандидатом на должность главного тренера сборной Португалии. При этом заключить с ним сделку будет непросто.

Если футбольным властям страны не удастся добиться прогресса в переговорах с одним-двумя широко известными тренерами, они собираются, как и сообщалось ранее, перевести Руя Жорже из молодежной в основную команду.

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