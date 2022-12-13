Оливер Кан: «Ливакович не входит в сферу интересов «Баварии», хотя обязан играть в топ-клубе. Нойера предупреждали, что снега мало, но он никого не слушает»
Оливер Кан высказался о возможном переходе Доминика Ливаковича в «Баварию» и травме Мануэля Нойера.
– Мануэль решил немного отвлечься от турнира. Ему был необходим отдых после такого стресса. Нойер большой поклонник горных лыж и отправился на склон.
Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни и кататься опасно. Но Нойер никогда никого не слушает!
В итоге его с горы снимали спасатели, перевезли на вертолете в госпиталь, сделали операцию. До конца сезона мы потеряли вратаря. Это ужасно, ведь он один из лучших в мире. Очень серьезная потеря для команды.
Мы верим, что восстановление пройдет нормально и он вернется таким же целеустремленным, а сейчас да, решаем проблему замены. Но это временная мера. Мануэль вернется.
– Правда, что среди кандидатов числится вратарь хорватов Доминик Ливакович?
– Человек, которы остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное, начиная с 2002 года (смеется).
Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И все, конец.
Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину. Конечно, Ливакович достоин похвалы.
Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит, – сказал генеральный директор «Баварии»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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