Оливер Кан: «Ливакович не входит в сферу интересов «Баварии», хотя обязан играть в топ-клубе. Нойера предупреждали, что снега мало, но он никого не слушает»

высказался о возможном переходе в «Баварию» и травме .

– Мануэль решил немного отвлечься от турнира. Ему был необходим отдых после такого стресса. Нойер большой поклонник горных лыж и отправился на склон.

Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни и кататься опасно. Но Нойер никогда никого не слушает!

В итоге его с горы снимали спасатели, перевезли на вертолете в госпиталь, сделали операцию. До конца сезона мы потеряли вратаря. Это ужасно, ведь он один из лучших в мире. Очень серьезная потеря для команды.

Мы верим, что восстановление пройдет нормально и он вернется таким же целеустремленным, а сейчас да, решаем проблему замены. Но это временная мера. Мануэль вернется.

– Правда, что среди кандидатов числится вратарь хорватов Доминик Ливакович?

– Человек, которы остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное, начиная с 2002 года (смеется).

Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И все, конец.

Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину. Конечно, Ливакович достоин похвалы.

Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит, – сказал генеральный директор «Баварии»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ