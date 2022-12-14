«Пенальти убил нас, не думаю, что он был. Но Аргентина хороша, 0:3, добавить нечего». Маер о полуфинале ЧМ-2022

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Ловро Маер не видит смысла жаловаться на решения арбитра по итогам полуфинала ЧМ-2022.

Сборная Хорватии проиграла команде Аргентины (0:3) в игре 1/2 финала. В первом тайме при счете 0:0 судья Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота хорватов, который реализовал Лионель Месси.

«Глупо что-то комментировать и жаловаться на решения арбитра. Мы рассчитывали на угловой. Я не думаю, что был пенальти.

Тем не менее мы проиграли со счетом 0:3 – добавить тут нечего.

Не сказал бы, что мы устали. Нас убил пенальти и быстро пропущенный второй гол. Вернуться в такой матч сложно. Соперник слишком хорош. Мы должны их поздравить.

Но у нас остался еще один матч. Нужно сделать все, чтобы занять третье место и с хорошим настроением завершить чемпионат мира. Думаю, мы способны на это», – сказал полузащитник сборной Хорватии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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