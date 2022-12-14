Далич о 0:3 с Аргентиной: «Хорватия создавала хорошие ситуации, но не хватило настоящего форварда. Мне не на что жаловаться»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Аргентиной (0:3).
«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят.
Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку [которая привела к пенальти].
Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался.
Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда», – сказал Далич.
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