Далич о 0:3 с Аргентиной: «Хорватия создавала хорошие ситуации, но не хватило настоящего форварда. Мне не на что жаловаться»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с (0:3).

«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят.

Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда – наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку [которая привела к пенальти].

Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался.

Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда», – сказал Далич.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ