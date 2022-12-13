«Пенальти не было, Ливакович не фолил. Слова Пепе имели смысл: Аргентина в фаворе». Судья-хорват Марич о полуфинале ЧМ-2022

Хорватский арбитр Бруно Марич раскритиковал за назначенный пенальти в полуфинале .

Сборные Аргентины и (3:0, второй тайм) встречаются в матче 1/2 финала турнира.

В первом тайме при счете 0:0 итальянский судья назначил пенальти в ворота хорватской команды за то, что голкипер сбил форварда Хулиана Альвареса в штрафной площади. Лионель Месси реализовал пенальти.

«Я не из тех, кто верит в теории заговора, но должен сказать, что слова Пепе имели смысл. Аргентина в фаворе.

Решение арбитра на 32-й минуте заставляет так думать. Пенальти не было. Ливакович не совершал фол. Здесь можно было усмотреть только нарушение на вратаре.

Жаль, что Орсато принял невероятное решение. Решение, которое напрямую повлияло на результат. Несправедливо и недопустимо!» – заявил Марич.

Пепе после вылета Португалии: «Аргентинец на нашем матче после слов Месси о судействе – это недопустимо. Ставлю, что Аргентина выиграет ЧМ»

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