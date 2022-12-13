Елисейские Поля могут закрыть на время полуфинала между Францией и Марокко. Власти Парижа опасаются столкновений болельщиков
Елисейские Поля могут закрыть во время полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко.
Власти Парижа могут пойти на такие меры, чтобы избежать столкновений между болельщиками.
Ранее сообщалось, что в день матча улицы Парижа будет патрулировать 2 тысячи полицейских.
Сборные Франции и Марокко встретятся в полуфинале ЧМ-2022 в среду, 14 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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