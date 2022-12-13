Елисейские Поля могут закрыть на время полуфинала между Францией и Марокко. Власти Парижа опасаются столкновений болельщиков

Елисейские Поля могут закрыть во время полуфинала между Францией и Марокко.

Власти Парижа могут пойти на такие меры, чтобы избежать столкновений между болельщиками.

Ранее сообщалось, что в день матча улицы Парижа будет патрулировать 2 тысячи полицейских.

Сборные Франции и Марокко встретятся в полуфинале ЧМ-2022 в среду, 14 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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